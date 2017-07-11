США
11.0711 июля13:15МСК
USD60.30-0.08
EUR68.77-0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Россияне не доплатили почти 152 миллиарда рублей налогов в 2016 году

12:2311.07.2017
(обновлено: 12:28 11.07.2017)
22470
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фотоТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Недоимка по налогам в РФ выросла за 2016 год на 32,5% и на 1 января 2017 года составила 618,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Счетной палаты (СП).

Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы призвал никогда не отменять льготу по налогу на прибыль
"Совокупная задолженность по доходам, администрируемым ФНС России, по состоянию на 1 января 2017 года составила 1,4 триллиона рублей. Это на 246,9 миллиарда рублей (21,4%) больше показателя предыдущего года. Прирост недоимки за 2016 год составил 151,7 миллиарда рублей (32,5%). По состоянию на 1 января 2017 года сумма недоимки составляет 618,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличилась на 3,7 процентного пункта к аналогичному показателю 2015 года и составляет 44,1%. В 2016 году эффективность взыскания во всех процедурах составляет 62,3%, что на 8,4 процентного пункта ниже уровня 2015 года (70,7%).

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кудрин: социальное бюджетное правило потребует повышения налогов
В федеральный бюджет в 2016 году поступило 6,9 триллиона рублей доходов, администрируемых ФНС, ссылается СП на данные бюджетной отчетности, прогноз перевыполнен на 1%, или на 70,5 миллиарда. В общей сумме доходов федерального бюджета доля доходов ФНС составила 51,5%. По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в бюджетную систему дополнительно поступило 214,4 миллиарда рублей, что на 16,7%, или на 30,7 миллиарда рублей, больше, чем в 2015 году.

Показатель кредиторской задолженности по налогам на 31 декабря 2016 года составил 1,5 триллиона рублей. Это в 2,8 раза, или на 987,3 миллиарда рублей, больше показателя на начало 2016 года. При этом 96,6% этого прироста, или 953,7 миллиарда рублей, пришлось на кредиторскую задолженность по налогу на доходы физических лиц.

"Это обусловлено представлением налоговыми агентами расчетов сумм НДФЛ, начиная с периода за первый квартал 2016 года, тогда как уплата НДФЛ осуществляется не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода", — отмечается в сообщении.

Комментировать
+
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
radiozaboy
"Это обусловлено представлением"

Это обусловлено тем, что вы забили на промышленность и строительный сектор, которые теперь стоят на грани выживания. Дайте статистику по заводам, остановившим производство в 16-17-м году.
13:08
11.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Ирина Горскова
Чем выше тарифы на енергоносители, тев выше цены буквально НА ВСЁ, тем ниже налогоуплаты. А тут прочитала по Великому Новгороду о задолженности (повторю: задолженности) в фонд капремонта. А теперь вопрос: ПОЧЕМУ я должна платить какому-то "дяде" для приобретения им вилл, яхт? Почему я так резко? Да потому, что собирать не забывают, а вот ОТДАЧИ от собранного НЕТ. У моего дома возраст за полвека, но так никто, кроме как "косметики" ничего и не сделал, спихнув этот дом на собственников. Да еще и бывший "сенатор" (или его родственник), протащенный "бывшим губернатором, при попустительстве "доблестных слуг народа" не вносил (кроме как по суду) ни копейки на содержание этого дома, имея почти весь первый этаж в пользовании. Вот вам и "справедливое обложение налогами".
13:03
11.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена