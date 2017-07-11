Россияне не доплатили почти 152 миллиарда рублей налогов в 2016 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Недоимка по налогам в РФ выросла за 2016 год на 32,5% и на 1 января 2017 года составила 618,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Счетной палаты (СП).
Отмечается, что доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличилась на 3,7 процентного пункта к аналогичному показателю 2015 года и составляет 44,1%. В 2016 году эффективность взыскания во всех процедурах составляет 62,3%, что на 8,4 процентного пункта ниже уровня 2015 года (70,7%).
Показатель кредиторской задолженности по налогам на 31 декабря 2016 года составил 1,5 триллиона рублей. Это в 2,8 раза, или на 987,3 миллиарда рублей, больше показателя на начало 2016 года. При этом 96,6% этого прироста, или 953,7 миллиарда рублей, пришлось на кредиторскую задолженность по налогу на доходы физических лиц.
"Это обусловлено представлением налоговыми агентами расчетов сумм НДФЛ, начиная с периода за первый квартал 2016 года, тогда как уплата НДФЛ осуществляется не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода", — отмечается в сообщении.