Лукашенко заявил, что Белоруссия должна "вгрызаться" в европейский рынок

МИНСК, 11 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не должна упустить благоприятные условия, связанные с улучшением отношений с Евросоюзом, и "вгрызаться" в европейский рынок.

"Дальнейшая нормализация отношений с Евросоюзом остается в числе наших важных внешнеэкономических приоритетов… Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с ЕС. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным торговым партнером и важным источником технологий и инвестиций", — заявил Лукашенко во вторник на совещании по приоритетам внешней политики Белоруссии.

Касаясь отношений с ЕС, Лукашенко напомнил, что "санкции с предприятий (Белоруссии – ред.) сняли, нет больше квот на поставки белорусского текстиля, есть подвижки в позиции ЕС по взаимодействию с Белоруссией с европейским инвестиционным банком и европейским банком реконструкции и развития, по вступлению в ВТО".

Он подчеркнул, что ЕС "переживает непростые времена" и столкнулся с рядом очень серьезных вызовов. Лукашенко верит, что ЕС справится со своими текущими проблемами. Президент заявил, что Минск заинтересован в сильном ЕС с политической и экономической точек зрения, поскольку он является одной из опор многополярности в мире.

Лукашенко также заявил, что Минск заинтересован продолжать "системное наращивание экономического взаимодействия с США". "Мы заинтересованы в устойчивом и беспрепятственном доступе белорусских товаров и услуг на емкий и платежеспособный рынок США. Кроме того, хотим привлечь американские капиталовложения, технологии и участвовать в производственной кооперации с компаниями этой страны", — сказал президент, подчеркнув, что в этом направлении работа пока "не просто слабая, а отвратительная".

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные санкции против Лукашенко.