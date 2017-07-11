Мордовия вошла в пятерку лидеров по темпу роста экономики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Власти Мордовии, которая по оценке Минэкономразвития РФ вошла в пятерку регионов с самым быстрым ростом экономики в 2016 году, планируют и в этом году обеспечить увеличение ВРП не менее чем на 5%, сообщили в пресс-службе главы республики.

Как следует из оценки Минэкономразвития по ВРП за 2016 год, больше половины российских регионов "не заметили" прошлогодней рецессии — их валовой региональный продукт (ВРП) вырос, несмотря на падение экономики страны на 0,2%. В целом рост наблюдался в 51 субъекте. Первое место по темпам роста экономики у Еврейской автономной области (+7,1%). Мордовия, единственный регион ПФО в десятке лидеров, занимает пятую строчку рейтинга. Размер валового регионального продукта в республике составил 209,6 миллиарда рублей, по сравнению с 2015 годом — рост 5,2%.

"Несмотря на серьезные испытания, в 2016 году нам удалось добиться заметных успехов. Все отрасли экономики завершили год с положительной динамикой, сохранены на уровне предыдущего года инвестиционные вложения. Стратегия нашей работы определялась не просто преодолением кризиса, но, прежде всего, развитием экономики и социальной сферы, В 2017-м и последующие годы мы намерены обеспечить рост валового регионального продукта не менее чем на 5%", — сказал врио главы Мордовии Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Он также сообщил, что "каждый год рост заработанной платы должен быть в полтора раза выше, чем по стране, и в два раза выше темпов инфляции". "Это тот минимум, который мы планируем достичь", — подчеркивает врио главы республики.

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