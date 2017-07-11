Мировые инвестиции в энергетику в 2016 году снизились на 12%

СТАМБУЛ, 11 июл — РИА Новости. Объем инвестиций в энергетику в мире в 2016 году, как и годом ранее, сократился, составив 1,7 триллиона долларов против 1,8 триллиона долларов в 2015 году, говорится в ежегодном докладе "Мировые инвестиции в энергетику 2017" (World Energy Investment) Международного энергетического агентства (МЭА).

В реальном выражении (в пересчете по курсам 2016 года) снижение показателя составило 12%. Главным драйвером такой динамики стал нефтегазовый сектор.

"Рост инвестиций в энергоэффективность на уровне 9% и на уровне 6% — в электросети был более чем компенсирован продолжающимся снижением инвестиций в направление upstream (геологоразведка и добыча — ред.) нефтегазового сектора, которые сократились почти на 25%, и в электрогенерацию, где снижение составило 5%", — сообщается в докладе.

Основная причина сокращения инвестиций — снижение капитальных затрат на единицу продукции за счет повышения их эффективности.

"Нефтегазовые компании улучшили эффективность капитальных и операционных затрат до такой степени, что это можно назвать структурным прорывом по сравнению с прошлым. Прогресс в области технологий и управления проектами снижает затраты в солнечной и ветровой энергетике, что приводит к более низкой стоимости контрактов на электрогенерацию… хотя замедление буровой активности и сокращение электрогенерирующих мощностей, работающих на ископаемом топливе, также внесли свой вклад", — отмечается в докладе.

Электроника определила нефтегаз

Нефтегазовый сектор в 2016 уступил свое первенство по объему инвестиций сектору электроэнергии, хотя и продолжил составлять около двух пятых всего объема мировых инвестиций в энергетику.

"Сектор электроэнергии опередил сектор энергоснабжения на основе ископаемого топлива, впервые в истории став крупнейшим получателем инвестиций в энергетику в 2016 году", — говорится в докладе МЭА.

Это произошло, несмотря на сокращение инвестиций в сектор электроэнергетики на 1%, до 718 миллиардов долларов. При этом прирост инвестиций в электросети частично компенсировал сокращение инвестиций на электрогенерацию на 5%, до 441 миллиарда долларов. Большая часть снижения направляемых в электрогенерацию средств вызвана низкими инвестициями в угольные электростанции. МЭА считает, что инвестиции в них достигли пика в 2015-2017 годах.

Отразилось на общем результате и снижение инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) за счет меньшего числа вводов новых гидро- и ветровых электростанций и улучшения эффективности затрат. Показатель снизился на 3%, до 297 миллиардов долларов. Однако ВИЭ остались крупнейшими получателями инвестиций в электроэнергетику.

Инвестиции в нефтегазовый сектор упали на 26%, до 650 миллиардов долларов. Это произошло на фоне снижения затрат по направлению upstream и замедления буровой активности.

"В 2017 году затраты по направлению upstream должны слегка подрасти, на 3% в реальном выражении, благодаря увеличению показателя на 53% в добыче сланцевой нефти в США и устойчивости затрат на Ближнем Востоке и в России", — сообщается в материале.

Инвестиции в энергоэффективность подскочили на 9%, составив 231 миллиард долларов. "Правительства стран продолжили стимулировать приобретение более энергоэффективного оборудования и бытовой техники, а также обновление зданий", — сообщает агентство.

Инвестиции в мощности по производству СПГ в 2016 году упали до 25 миллиардов долларов, достигнув своего пика в приблизительно 35 миллиардов долларов в 2014 и 2015 годах. При этом объем торговли СПГ в мире достиг нового рекорда, увеличившись на 10%, до 353 миллиардов кубометров. Основными покупателями стали Китай и Индия. МЭА отмечает, что готовность в мире к поставкам СПГ достаточная, но ценовая конъюнктура и в целом состояние рынка газа пока заставляют производителей и покупателей СПГ занять выжидательную позицию.

Инвестиции в трубопроводные проекты сократились на 15%, до 130 миллиардов долларов. В частности, в России этот показатель составил 5 миллиардов долларов. Причиной стала ситуация в направлении upstream нефтегазового сектора, которая уменьшила необходимость в новых трубопроводах. При этом инвестиции в морские трубопроводы, в том числе за счет проектов на Ближнем Востоке и в РФ, оказались более устойчивыми к сложившейся ситуации, чем в наземные.

Крупнейшие инвесторы

Крупнейшим инвестором в энергетику в 2016 году остался Китай. Доля страны в общем объеме мировых инвестиций составила 21%. Основная часть средств была направлена на низкоуглеродную электроэнергетику и энергоэффективность.

В частности, КНР стала крупнейшим покупателем электромобилей (340 тысяч машин). Всего же в мире в прошлом году было продано порядка 750 тысяч электрокаров — на 38% больше, чем в 2015 году. МЭА считает, что такой объем продаж снизит потребность транспортного сектора в нефти примерно на 0,02%, или на 10 тысяч баррелей в день, и увеличит потребность в электроэнергии на 1 тераватт-час.

Доля США в инвестициях в энергетику выросла до 16% — второе место в мире. Третье место закрепила за собой Индия, где инвестиции в энергетику подскочили на 7% в 2016 году.

В Европе инвестиции в энергетику сократились на 10% из-за ВИЭ. Однако Европа осталась крупнейшим инвестором в энергоэффективность, направляя значительные средства в ремонт зданий.

Источники финансирования

Более 90% общего объема инвестиций а энергетику в 2016 году были профинансированы за счет собственных балансовых средств самих инвесторов. Доля проектного финансирования остается небольшой, однако его важность увеличивается для проектов по электрогенерации, особенно для ВИЭ.

Доля государства в инвестициях в энергетику остается высокой — 42% от общего объема. Это в значительной степени связано с возросшей ролью государственных предприятий в электроэнергии, что особенно касается Китая. Национальные нефтяные компании играют большую роль в расходах на добычу нефти и газа, а их доля в 2016 году увеличилась до 44% с 39% в 2011 году.

Последствия

Снижение глобальных инвестиций в энергетику на 17% с 2014 года пока не вызывает поводов для беспокойства об энергобезопасности в краткосрочной перспективе, считает МЭА. Ситуацию смягчает существующий переизбыток в энергоснабжении и электрогенерации на некоторых рынках, а также сокращение издержек во многих секторах энергетики.

"Тем не менее, снижение активности нефтегазодобывающих компаний по направлению upstream и принятие меньшего числа инвестиционных решений по части электрогенерации указывают на потенциальные риски в предстоящие годы", — предостерегает агентство.

Государство и рынок должны работать вместе, чтобы способствовать росту инвестиций, которые понадобятся для удовлетворения прогнозируемого в будущем спроса, резюмируется в докладе.