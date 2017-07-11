Новак рассказал, как ситуация с турбинами Siemens скажется на ТЭС в Крыму

СТАМБУЛ, 11 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ по-прежнему рассчитывает, что первые блоки теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму могут быть запущены в первом квартале 2018 года, несмотря на ситуацию с компанией Siemens, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Насколько сегодня мы знаем о графике, первый квартал 2018 года — уже могут быть запущены первые блоки", — сообщил Новак. По его словам, власти не ожидают, что проект не будет реализован, даже если турбины будут отозваны.

"Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации, и компания реализует (проект — ред.) в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и действующим законодательством", — отметил Новак.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, Россия поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. Строящая ТЭС в Крыму "дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт"- сообщила, что купила четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке.

Однако потом Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, которые были поставлены "Технопромэкспорту" для ТЭС в Тамани, были перемещены в Крым. Siemens намерен инициировать уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.

"Технопромэкспорт" строит две газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую очередь — в марте 2018 года. Однако в июне глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил РИА Новости, что запуск первых блоков ТЭС состоится в 2018 году, ближе к началу года.

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