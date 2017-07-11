Новак рассказал, как ситуация с турбинами Siemens скажется на ТЭС в Крыму

СТАМБУЛ, 11 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ по-прежнему рассчитывает, что первые блоки теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму могут быть запущены в первом квартале 2018 года, несмотря на ситуацию с компанией Siemens, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации, и компания реализует (проект — ред.) в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и действующим законодательством", — отметил Новак.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, Россия поставила в Крым турбины Siemens для электростанций, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов. Строящая ТЭС в Крыму "дочка" "Ростеха" — "Технопромэкспорт"- сообщила, что купила четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке.
"Технопромэкспорт" строит две газовых ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую очередь — в марте 2018 года. Однако в июне глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил РИА Новости, что запуск первых блоков ТЭС состоится в 2018 году, ближе к началу года.
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