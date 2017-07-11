Hitachi рассчитывает инвестировать в российскую экономику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Японская корпорация сс, Ltd. заинтересована в инвестировании в российскую экономику, заявил РИА Новости старший вице-президент компании, исполнительный директор по GR Ясуо Танабэ.

Танабэ принимает участие в восьмой выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, где среди японских компаний представлен и стенд корпорации Hitachi, Ltd. Мероприятие проходит с 10 по 13 июля в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Страной-партнером в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции.

"Я хотел бы поспособствовать увеличению инвестиций в Россию. И Hitachi готова инвестировать в Россию, но надеемся, что и другие компании будут инвестировать, строить предприятия, и мы будем на этих предприятиях помогать внедрять высокие технологии", — сказал Танабэ, отвечая на вопрос о том, насколько благоприятен инвестиционный климат в РФ для японских компаний.

По его мнению, в России сейчас ощущается рост промышленности и связанной с ней инфраструктуры.

"И мы хотели бы планировать какие-то совместные проекты с российскими предприятиями, которые связаны с этими отраслями. Сейчас мы ведем различного рода переговоры с российскими компаниями", — отметил Танабэ, при этом не уточнив, о каких конкретно переговорах идет речь.

"Переговоры еще идут, так что я не могу пока озвучить какие-то итоги", — указал он.

В финансово-промышленную группу Hitachi входят более 1000 предприятий, занимающихся производством электроники, специализированной техники, электротехники, медицинского и строительного оборудования, машиностроением, станкостроением и многими другими видами производств.