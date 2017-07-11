Экс-глава Минэнерго прокомментировал намерение США поставлять СПГ в Европу

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Намерение США начать прямые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу и страны Центральной Европы не знаменует ни начала торговой войны, ни появление нового фактора потенциального обострения российско-американских отношений, заявил РИА Новости учредитель фонда "Энергия" и бывший министр энергетики РФ Игорь Юсуфов.

По словам Юсуфова, в 2001-2011 годах занимавшего посты министра энергетики РФ и специального представителя президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству, взвешенная и основанная на глубоком анализе оценка этих американских намерений прозвучала в ходе пресс-конференции Владимира Путина по итогам саммита G20.

"Президент расценил заявления о готовности США резко нарастить экспорт сланцевого газа как выражение "здоровой конкуренции, которая идет на пользу всем". Тем самым глава российского государства акцентировал нашу поддержку идеи открытого рынка, в том числе рынка энергоносителей, и разделил приверженность США "открытой и честной конкуренции". Это положение, в частности, повторил в ходе дискуссии на сессии G20 президент США Дональд Трампа", — сказал экс-глава минэнерго.

Юсуфов напомнил и о словах Путина о том, что себестоимость производства и доставки СПГ из США на традиционные рынки Европы и Азии неизмеримо выше, чем выработка и транспортировка как российского СПГ, так и трубного природного газа. "Эти слова находят стопроцентное подтверждение на основании расчетов экспертов фонда "Энергия", — сообщил он.

Основанный в 2011-ом году российский фонд "Энергия", оцениваемый рынком в 3 миллиарда долларов, осуществляет инвестиционную деятельность в области добычи, в основном трудноизвлекаемых нефти и газа в РФ. Ряд его экспертов участвовал в эффективном и взаимовыгодном российско-американском энергодиалоге начала 2000-х годов, провозглашенном в 2001-ом году президентами двух стран Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим.

"Уже в ходе двух энергосаммитов США-РФ в 2002 и 2003 годах специалисты и представители бизнеса двух стран исходили из того, что поставки газа и нефти из США, которые в те годы трактовались в сугубо теоретическом аспекте, могли бы иметь смысл только в случае их эффективной координации с традиционными поставщиками, среди которых Россия занимала и занимает ключевое место. Убежден, что такие консультации, в которые могут быть вовлечены в перспективе все традиционные поставщики, смогут способствовать установлению долгосрочной стабильности на рынках энергоносителей", — отметил Юсуфов.

По словам бывшего российского министра энергетики, Россия "в справедливой и честной конкуренции может и должна использовать свои конкурентные преимущества в торговле углеводородами, и эти преимущества найдут свое подтверждение и наглядное воплощение в результате успеха проекта "Северный поток-2".

Президент Польши Анджей Дуда на прошлой неделе заявил, что его страна может стать хабом для доставки сжиженного природного газа из США в соседние страны, этот вопрос обсуждался в ходе его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

В апреле этого года Польша подписала контракт на разовую поставку из США сжиженного природного газа, объемы контракта не уточнялись.

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.