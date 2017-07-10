Новак заявил, что не опасается неисполнения Катаром сделки ОПЕК+

СТАМБУЛ, 10 июн — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак не видит рисков неисполнения Катаром соглашения ОПЕК+, получил заверения министра Катара, что страна будет исполнять свои обязательства.

"Я сегодня встречался, в том числе, с министром энергетики Катара, господином ас-Садой (министром энергетики и промышленности Катара Мохаммедом бен Салехом ас-Садой — ред.) Мы обсудили подробно ситуацию на рынке и наши взаимоотношения… Он еще раз подтвердил, что Катар привержен исполнению тех обязательств, которые они на себя взяли в декабре прошлого года и в дальнейшем, когда мы договорились продлить сделку на девять месяцев. Мы не видим здесь рисков. Катар будет исполнять соглашения, со слов министра", — сказал Новак журналистам в кулуарах XXII Всемирного нефтяного конгресса.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.