Экономическая активность в РФ замедлила темпы роста в мае, заявили в ОЭСР

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Динамика экономической активности в России снизилась в мае до 100,9 пункта с апрельского показателя в 101 пункт, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"В Индии CLI указывает на устойчивые темпы роста, в то время как в России появляются признаки ослабления роста", — сообщается в релизе.

Что касается экономически развитых стран, то, в частности, CLI Великобритании и США слегка снизились в мае — до 99,6 пункта с уровня апреля в 99,7 пункта. Во Франции индикатор вырос до 100,7 пункта со 100,6 пункта в апреле, а в Италии — снизился до 100 пунктов с уровня 100,1 пункта месяцем ранее.

В Японии индикатор не изменился в месячном выражении и составил 100,1 пункта, в Китае — вырос до уровня в 99,4 пункта с апрельского показателя в 99,2 пункта. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" также сохранился в мае неизменным — на уровне 100 пунктов.

"Данные CLI… продолжают указывать на стабильный темп роста (экономики — ред.) стран ОЭСР ", — говорится в сообщении.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.