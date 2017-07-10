МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Санкции в отношении России не помогли разрешить конфликт на Украине, но усложнили отношения между РФ и Западом, считает президент Союза баварской экономики Альфред Гаффаль.

"Мы должны вернуть благоразумные отношения с Россией. Санкции не разрешили конфликт между РФ и Украиной, но усложнили политические отношения" — заявил Гаффаль в интервью газете Welt

Он отметил, что вследствие санкций около 6,5 тысячи немецких и 1,8 тысячи баварских компаний, представленных в России, понесли убытки, но не закрыли свои филиалы.

"Страны Восточной Европы по-прежнему выступают за санкции. Я, напротив, уверен, что Россия необходима нам как постоянный политический и экономический партнер", — сказал президент союза, отдельно обратив внимание на то, что не стоит забывать о сотрудничестве в области энергетики.