ЦБ не видит законодательных оснований для ограничений по картам "Мир"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России не видит законодательных оснований для ограничения перевода средств с карт "Мир" на карты других платежных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

В понедельник газета " Ведомости " сообщила, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем. Как отмечает издание, подключив автоперевод, бюджетники не будут расплачиваться "Миром", что всерьез беспокоит Банк России.

"Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты "Мир", в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов", — пояснили в пресс-службе регулятора.

"Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта "Мир", законодательством не установлено", — сообщили в ЦБ.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Документ обязывает банки до 1 июля обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки будут обязаны выдавать карту "Мир". При этом полностью перейти на нее бюджетники должны до 1 июля 2018 года. Пенсионеры же смогут получить карты "Мир" взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже 1 июля 2020 года.