Более ста экспонатов привез "Швабе" на "Иннопром-2017"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Линейку спутниковой аппаратуры для геодезических работ, интерактивную медицинскую палату, натурный образец SWIR-камеры, готовящийся к выпуску переносной инкубатор — в общей сложности более ста экспонатов демонстрирует российский оптико-электронный холдинг "Швабе" на восьмой международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая проходит в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба холдинга.
По его словам, практически все представленные приборы являются примером результата "умного" производства. "Они созданы высокоинтеллектуальными станками — сегодня такая техника внедряется на всех предприятиях холдинга", — отметил Патрикеев.
Он сообщил, что в ходе предстоящей серии переговоров холдинг намерен укрепить существующее взаимодействие с Японией — страной-партнером выставки, и другими странами, расширить географию сбыта продукции и установить новые коммуникации в научно-технической сфере.
На "Иннопроме" холдинг "Швабе" также покажет технику, применяющуюся в рамках реализации экосистемного проекта Ростеха "Умный город", улучшающего качество жизни граждан и деятельности бизнеса за счет повышения эффективности использования городской и региональной инфраструктур.