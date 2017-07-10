Более ста экспонатов привез "Швабе" на "Иннопром-2017"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Линейку спутниковой аппаратуры для геодезических работ, интерактивную медицинскую палату, натурный образец SWIR-камеры, готовящийся к выпуску переносной инкубатор — в общей сложности более ста экспонатов демонстрирует российский оптико-электронный холдинг "Швабе" на восьмой международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая проходит в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба холдинга.

"Холдинг поддерживает курс на роботизацию и автоматизацию производства, которому в настоящее время следует российская промышленность. Данная тенденция, являющаяся главной темой выставки, наглядно отражена в экспозиции "Швабе", — сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

По его словам, практически все представленные приборы являются примером результата "умного" производства. "Они созданы высокоинтеллектуальными станками — сегодня такая техника внедряется на всех предприятиях холдинга", — отметил Патрикеев.

Он сообщил, что в ходе предстоящей серии переговоров холдинг намерен укрепить существующее взаимодействие с Японией — страной-партнером выставки, и другими странами, расширить географию сбыта продукции и установить новые коммуникации в научно-технической сфере.

Пресс-служба холдинга сообщает, что переносной инкубатор — является единственным мобильным инкубатором отечественного производства. "В числе особенностей разработки — предельно облегченная конструкция, мягкая внутренняя часть с высоким уровнем защиты от вибрационных и шумовых нагрузок. Одна из самых ожидаемых новинок в области неонатологии выйдет на рынок РФ до конца 2017 года", — отмечает пресс-служба.

На "Иннопроме" холдинг "Швабе" также покажет технику, применяющуюся в рамках реализации экосистемного проекта Ростеха "Умный город", улучшающего качество жизни граждан и деятельности бизнеса за счет повышения эффективности использования городской и региональной инфраструктур.