ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ЦБ отозвал лицензии у двух московских финансовых организаций — ПАО "Банк Премьер Кредит" и ООО "Сталь Банк".

В регуляторе отметили, что "Банк Премьер Кредит" привлекал активы низкого качества.

"Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности", — отметили в ЦБ, добавив, что такая кредитная политика привела к перспективе банкротства банка.

По данным Центробанка, "Банк Премьер Кредит" также систематически занижал величину кредитного риска. Регулятор не раз требовал от администрации банка создать дополнительные резервы на случай возможных потерь, однако владельцы игнорировали эти условия.

"Сталь Банк" также поплатился за рискованную бизнес-модель. Эксперты ЦБ выявили существенное снижение капитала компании, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "Банк Премьер Кредит" занимал 369-е место в банковской системе страны, а "Сталь Банк" располагался на 527-й строчке рейтинга.