ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ЦБ отозвал лицензии у двух московских финансовых организаций — ПАО "Банк Премьер Кредит" и ООО "Сталь Банк".
"Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности", — отметили в ЦБ, добавив, что такая кредитная политика привела к перспективе банкротства банка.
По данным Центробанка, "Банк Премьер Кредит" также систематически занижал величину кредитного риска. Регулятор не раз требовал от администрации банка создать дополнительные резервы на случай возможных потерь, однако владельцы игнорировали эти условия.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. На момент отзыва лицензии "Банк Премьер Кредит" занимал 369-е место в банковской системе страны, а "Сталь Банк" располагался на 527-й строчке рейтинга.