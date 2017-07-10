Песков отметил тенденцию обсуждения экономического роста на саммите G20
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На саммите "двадцатки" впервые за несколько лет наметилась тенденция обсуждения вопросов экономического роста, заявил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Бросилось в глаза, что, наверное, еще предстоит проанализировать экспертам, может быть, экономистам — впервые за несколько лет стала заметна невооружённым глазом общая нацеленность на экономический рост", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1"
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Он подчеркнул, что обсуждалась парадигма экономического роста, а не борьба с кризисом, не возможные последствия кризиса мировой экономики.
"Речь шла об общей концепции глобального роста. Россия находит себя в этой общей парадигме, потому что наша экономика тоже демонстрирует, пускай пока скромные, но всё-таки первые признаки динамики повышения. Это весьма примечательно, позитивно и воодушевляет", — уточнил Песков.
Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
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На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.