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Экономика

Песков отметил тенденцию обсуждения экономического роста на саммите G20

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Саммит G20 в Гамбурге (435)
00:4610.07.2017
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© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкСаммит G20 в Гамбурге. Архивное фотоСаммит G20 в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На саммите "двадцатки" впервые за несколько лет наметилась тенденция обсуждения вопросов экономического роста, заявил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Саммит G20: встреча Путина и Трампа, климат, протесты и немного экономики
"Бросилось в глаза, что, наверное, еще предстоит проанализировать экспертам, может быть, экономистам — впервые за несколько лет стала заметна невооружённым глазом общая нацеленность на экономический рост", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что обсуждалась парадигма экономического роста, а не борьба с кризисом, не возможные последствия кризиса мировой экономики.

"Речь шла об общей концепции глобального роста. Россия находит себя в этой общей парадигме, потому что наша экономика тоже демонстрирует, пускай пока скромные, но всё-таки первые признаки динамики повышения. Это весьма примечательно, позитивно и воодушевляет", — уточнил Песков.

В Гамбурге прошел саммит G20
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСаммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкБольшая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.Журналисты в международном пресс-центре во время трансляции официальной встречи президента РФ Владимира Путина канцлером Германии Ангелой Меркель
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЦеремония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.Заседании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЯпонскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном завтрака на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 201
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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На рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНа встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкДочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.Дочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкИтоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.
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