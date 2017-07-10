Песков отметил тенденцию обсуждения экономического роста на саммите G20

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На саммите "двадцатки" впервые за несколько лет наметилась тенденция обсуждения вопросов экономического роста, заявил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Бросилось в глаза, что, наверное, еще предстоит проанализировать экспертам, может быть, экономистам — впервые за несколько лет стала заметна невооружённым глазом общая нацеленность на экономический рост", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1"

Он подчеркнул, что обсуждалась парадигма экономического роста, а не борьба с кризисом, не возможные последствия кризиса мировой экономики.

"Речь шла об общей концепции глобального роста. Россия находит себя в этой общей парадигме, потому что наша экономика тоже демонстрирует, пускай пока скромные, но всё-таки первые признаки динамики повышения. Это весьма примечательно, позитивно и воодушевляет", — уточнил Песков.