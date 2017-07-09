Стамбул ждет, что "Турецкий поток" станет ключевым в газоснабжении региона

СТАМБУЛ, 9 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Проект газопровода "Турецкий поток" станет ключевым для всех сегментов деятельности в регионе и с точки зрения диверсификации газовых маршрутов, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

"Турецкий поток" будет ключевым для всех сегментов в регионе и с точки зрения диверсификации энергетических маршрутов. Мы договариваемся с нашими партнерами, и мы сами являемся важным партнером. Турция будет продолжать играть эту роль и дальше", — заявил Албайрак, выступая на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле в воскресенье.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.