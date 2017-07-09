В Польше рассказали, на каких условиях будут покупать энергоресурсы у США

ВАРШАВА, 9 июл — РИА Новости. Польша будет покупать энергоресурсы у США только на выгодных условиях, заявил вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью агентству PAP.
"Все должно быть для нас выгодным и оправданным с финансовой стороны", — заявил польский вице-премьер.
"Проводимая нашим правительством политика диверсификации поставок газа — это означает, что мы его ищем от все большего количества поставщиков. В течение пяти ближайших лет мы хотим дойти до полной энергетической независимости Польши. Поэтому мы говорим среди прочих с нашими друзьями из Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки о новой карте энергетической безопасности нашей страны", — сказал Моравецкий.
При этом он уверен, что "цена газа, привезенного из США, будет конкурентоспособной, нас устраивающей". "Я уверен, что компания PGNiG, ответственная за торговые переговоры, получит очень хорошие условия договора", — заявил Моравецкий.
"Наша активность в области построения региональной энергетической безопасности не направлена против наших европейских союзников, потому что целью европейской энергетической политики в течение многих лет является диверсификация поставок газа, а не монополизация этих поставок", — заключил он.