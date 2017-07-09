В Польше рассказали, на каких условиях будут покупать энергоресурсы у США

ВАРШАВА, 9 июл — РИА Новости. Польша будет покупать энергоресурсы у США только на выгодных условиях, заявил вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью агентству PAP.

Польша недавно получила из США первый танкер сжиженного газа и теперь работает над подписанием долгосрочного контракта.

"Все должно быть для нас выгодным и оправданным с финансовой стороны", — заявил польский вице-премьер.

"Проводимая нашим правительством политика диверсификации поставок газа — это означает, что мы его ищем от все большего количества поставщиков. В течение пяти ближайших лет мы хотим дойти до полной энергетической независимости Польши. Поэтому мы говорим среди прочих с нашими друзьями из Дании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки о новой карте энергетической безопасности нашей страны", — сказал Моравецкий.

При этом он уверен, что "цена газа, привезенного из США, будет конкурентоспособной, нас устраивающей". "Я уверен, что компания PGNiG, ответственная за торговые переговоры, получит очень хорошие условия договора", — заявил Моравецкий.

Он также напомнил, что Польша хочет стать газовым хабом для региона. "Будучи крупнейшим государством Центральной и Восточной Европы, естественно, мы думаем об ответственности за энергетическую безопасность не только Польши, но и других стран, входящих в состав инициативы Трехморья и, например, Украины. Мы хотим быть партнером, который реально будет способствовать диверсификации источников поставок энергоносителей для стран нашего региона. В перспективе 5-10 лет Польша может стать региональным центром распределения газа за пределами России, но все зависит от кооперации с нашими друзьями по инициативе Трехморья и экономических условий", — сказал вице-премьер.

"Наша активность в области построения региональной энергетической безопасности не направлена против наших европейских союзников, потому что целью европейской энергетической политики в течение многих лет является диверсификация поставок газа, а не монополизация этих поставок", — заключил он.