МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Евгений Касперский много раз говорил на выступлениях до атаки WannaCry, что вымогательство в 2017 году может быть достаточно печальным трендом, напомнил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов.

Зависимость промышленных компаний от IT-технологий делает их не менее привлекательными для хакеров, чем банки, заявил он.

В 2017 году два вируса-вымогателя WannaCry и Petya поразили IT-системы многих компаний по всему миру. В частности, WannaCry приостановил работу конвейеров некоторых автоконцернов. Атаке вируса Petya подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование. Евгений Касперский много раз говорил на выступлениях до атаки WannaCry, что вымогательство в 2017 году может быть достаточно печальным трендом", — сказал Суворов.

Он отметил, что в настоящее время зависимость компаний от технологий очень высока.

"Информационные технологии и все, что касается вычислительных систем, является очень дорогим активом любой компании. Уже не так важно похитить информацию со счетов карточек пользователей или даже с корреспондентских счетов банков. А достаточно попытаться остановить на минуту работу предприятия, которое зависит от IT, и попросить за это денег. Это вымогательство со знанием того, сколько это может стоить компании", — подчеркнул эксперт.

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