Предприятиям ОПК разрешили открывать счета в "дочках" иностранных банков

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство РФ разрешило предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса РФ, и их "дочкам" открывать депозиты в ряде российских представительств иностранных кредитных организаций, в том числе в представительствах старейшей китайской кредитной организации Bank of China и американского банка JPMorgan Chase, сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, российские предприятия теперь вправе приобретать ценные бумаги перечисленных в распоряжении кредитных организаций.

Как следует из документа, теперь российские предприятия ОПК смогут открывать вклады в "дочке" одного из крупнейших японских банков Sumitomo Mitsui, французской финансовой группы Credit Agricole, европейского банка BNP Paribas, а также международной финансовой организации HSBC.

Кроме того, банковские услуги российским компаниям теперь смогут предоставлять: банк "Интеза" — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, "Дж. П. Морган Банк Интернешнл", бенефициаром которого является американская финансовая корпорация JPMorgan Chase, "Натиксис банк", зависимый от французского банка Natixis, а также российский "Дальневосточный банк".

"Определить, что хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации… вправе открывать счета (в указанных акционерных обществах),… заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада с указанными кредитными организациями и приобретать ценные бумаги указанных кредитных организаций, если валютой соответствующего договора является рубль либо иностранная валюта", — говорится в документе.