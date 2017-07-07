Правительство выдвинуло замглаву ФНС Аракелова в совет директоров АСВ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве представителей кабмина РФ, среди них замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергей Аракелов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Аракелов ранее не входил в состав совета директоров АСВ.

"Включить в состав совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в качестве представителей правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

Всего список состоит из пяти кандидатур, в него также вошли действующие члены совета директоров первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, референт экспертного управления администрации президента РФ Федор Малышев, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев и замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов.

В действующий совет директоров также входят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор департамента финансовой политики Минфина РФ Сергей Барсуков, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, гендиректор АСВ Юрий Исаев, директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития РФ Юлия Лещевская, заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, первый заместитель председателя ЦБ Алексей Симановский и заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.