Правительство выдвинуло замглаву ФНС Аракелова в совет директоров АСВ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство России выдвинуло кандидатов в совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве представителей кабмина РФ, среди них замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергей Аракелов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Аракелов ранее не входил в состав совета директоров АСВ.
"Включить в состав совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в качестве представителей правительства Российской Федерации", — говорится в документе.
Всего список состоит из пяти кандидатур, в него также вошли действующие члены совета директоров первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, референт экспертного управления администрации президента РФ Федор Малышев, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев и замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов.