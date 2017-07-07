ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Россия надеется серьезно обсудить вопрос совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах с Японией на саммите в сентябре во время Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил в пятницу журналистам первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.

"Работают юристы и сотрудники министерства иностранных дел, надеемся, что наши лидеры в рамках общения в Гамбурге (на саммите "большой двадцатки) этот вопрос затронут и серьезно обсудят его уже во Владивостоке", — сказал Шувалов.

Япония надеется, что развитие экономических отношений с Россией поможет в итоге решить территориальный вопрос и заключить договор о мире. Для этого была предложена идея совместной хозяйственной деятельности на островах, которые оспаривает Япония у России.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

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