Siemens проверяет сообщения о поставках "санкционных" турбин в Крым

Рабочий у входа в штаб-квартиру компании Siemens в Мюнхене. Архивное фото

Рабочий у входа в штаб-квартиру компании Siemens в Мюнхене. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкая Siemens AG создала спецгруппу, которая займется проверкой сообщений о поставках газовых турбин в Крым в обход санкций. Компания также пообещала, что сделает все возможное, чтобы не допустить использования своего оборудования на полуострове.

Девятнадцатого июня Главы МИД стран — членов Евросоюза продлили на год действие санкций в отношении Крыма. Ограничения будут действовать до 23 июня 2018 года.

Пакет мер Евросоюза включает несколько пунктов, в частности запрет на поставки энергетических технологий на полуостров.

Суть претензий

Компания Siemens оказалась в центре громкого скандала в среду. Тогда агентство Рейтер сообщило, что Россия поставила в Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой фирмой.

Один из источников агентства заявил, что газовые турбины доставили в Крым по морю. По его словам, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе.

Другой собеседник Рейтер рассказал, что оборудование, доставленное в Севастополь, прибыло из Тамани (Краснодарский край).

Журналисты утверждали, что речь идет о турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями. Россия давно хотела купить эти установки, однако поставки были отложены, поскольку европейские фирмы опасаются нарушения санкций, которые Евросоюз ввел в отношении Крыма.

В публикации говорилось, что сама Siemens могла и не знать о поставках своего оборудования в Крым.

"Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную", — отмечало Рейтер со ссылкой на мнение юристов.

Позиция Siemens

В немецкой компании сразу опровергли свою причастность к поставкам оборудования в Крым.

"Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля", — заявил Рейтер представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.

В пятницу компания опубликовала на своем сайте официальное заявление по поводу поставок турбин в Крым. В документе говорится, что по факту публикации Рейтер будет проведено расследование.

"У нас нет достоверных доказательств того, что наши турбины действительно были поставлены в Крым. Однако мы серьезно относимся к этим сообщениям и создали целевую группу для расследования вопроса, которая работает над разъяснением фактов. Если бы были какие-либо смены маршрутов недавно приобретенных турбин в Крым, это было бы явным нарушением договорных соглашений. Siemens неоднократно предупреждал своих клиентов, что работает в соответствии со всеми ограничениями экспортного контроля", — подчеркнули в компании.

Siemens также пообещала не допустить использования своего энергооборудования в Крыму.

"Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования. Например, она не будет осуществлять какие-либо поставки или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии. Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами", — говорится в заявлении немецкой компании.

Турбины закупались на вторичном рынке

Накануне ситуацию с газовыми турбинами прокомментировали в компании "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), которая занимается строительством электростанций в Крыму.

"Технопромэкспорт" было вынуждено приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российский заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами", — отметили в компании.

В "Технопромэкспорте" также рассказали, что изначально планировали реализовать проект по строительство электростанций с помощью установок на базе газовых турбин класса Е, которые производит иранская компания MAPNA. Соответствующие технические решения и были изначально заложены в проект.

"Однако, в конечном итоге, стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов и контракт заключен не был", — добавили в компании.

Газовые теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт строятся в Севастополе и Симферополе. Каждая из них будет иметь по два энергоблока.

Министр энергетики Александр Новак ранее заявил в интервью РИА Новости, что запуск первых двух блоков состоится ближе к началу 2018 года.