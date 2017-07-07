Siemens проверяет сообщения о поставках "санкционных" турбин в Крым

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкая Siemens AG создала спецгруппу, которая займется проверкой сообщений о поставках газовых турбин в Крым в обход санкций. Компания также пообещала, что сделает все возможное, чтобы не допустить использования своего оборудования на полуострове.
Пакет мер Евросоюза включает несколько пунктов, в частности запрет на поставки энергетических технологий на полуостров.
Суть претензий
Компания Siemens оказалась в центре громкого скандала в среду. Тогда агентство Рейтер сообщило, что Россия поставила в Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой фирмой.
Один из источников агентства заявил, что газовые турбины доставили в Крым по морю. По его словам, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе.
Другой собеседник Рейтер рассказал, что оборудование, доставленное в Севастополь, прибыло из Тамани (Краснодарский край).
В публикации говорилось, что сама Siemens могла и не знать о поставках своего оборудования в Крым.
"Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную", — отмечало Рейтер со ссылкой на мнение юристов.
Позиция Siemens
В немецкой компании сразу опровергли свою причастность к поставкам оборудования в Крым.
"Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля", — заявил Рейтер представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.
В пятницу компания опубликовала на своем сайте официальное заявление по поводу поставок турбин в Крым. В документе говорится, что по факту публикации Рейтер будет проведено расследование.
Siemens также пообещала не допустить использования своего энергооборудования в Крыму.
"Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования. Например, она не будет осуществлять какие-либо поставки или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии. Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами", — говорится в заявлении немецкой компании.
Турбины закупались на вторичном рынке
"Технопромэкспорт" было вынуждено приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российский заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами", — отметили в компании.
В "Технопромэкспорте" также рассказали, что изначально планировали реализовать проект по строительство электростанций с помощью установок на базе газовых турбин класса Е, которые производит иранская компания MAPNA. Соответствующие технические решения и были изначально заложены в проект.
Газовые теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт строятся в Севастополе и Симферополе. Каждая из них будет иметь по два энергоблока.
Министр энергетики Александр Новак ранее заявил в интервью РИА Новости, что запуск первых двух блоков состоится ближе к началу 2018 года.