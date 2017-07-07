Евро поднялся выше 69 рублей впервые с ноября 2016 года

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы теряет позиции, евро превысил отметку 69 рублей впервые с осени 2016 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск пятницы рос на 0,27 рубля — до 60,43 рубля, курс евро — на 0,28 рубля до 69,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть с утра торгуется на уровне 47,8 доллара за баррель по марке Brent.