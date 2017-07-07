Нефть дешевеет на данных о мировой добыче

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть уменьшаются в пятницу утром более чем на 1,2% в рамках коррекции после сильного роста в четверг, инвесторы также отыгрывают данные о росте добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.
В четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 502,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,3 миллиона баррелей, составив 59,5 миллиона баррелей. В результате нефтяные цены стали расти.
Способствуют нынешнему коррекционному снижению и данные о том, что добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,95%, или на 88 тысяч баррелей в сутки, до 9,338 миллиона баррелей в сутки. "Нефтяные цены изначально укрепились на фоне более сильного снижения запасов, чем ожидалось…. Однако энтузиазм был краткосрочным, поскольку рынок обратил внимание на очередной рост добычи в США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
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