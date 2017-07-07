Нефть дешевеет на данных о мировой добыче

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть уменьшаются в пятницу утром более чем на 1,2% в рамках коррекции после сильного роста в четверг, инвесторы также отыгрывают данные о росте добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.58 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,21% — до 47,53 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,25% — до 44,95 доллара за баррель. В ходе торгов четверга стоимость марки WTI росла более чем на 3%.

В четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 502,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,3 миллиона баррелей, составив 59,5 миллиона баррелей. В результате нефтяные цены стали расти.

Способствуют нынешнему коррекционному снижению и данные о том, что добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,95%, или на 88 тысяч баррелей в сутки, до 9,338 миллиона баррелей в сутки. "Нефтяные цены изначально укрепились на фоне более сильного снижения запасов, чем ожидалось…. Однако энтузиазм был краткосрочным, поскольку рынок обратил внимание на очередной рост добычи в США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Ранее на этой неделе агентство со ссылкой на данные Thomson Reuters Oil Research сообщило, что экспорт нефти стран ОПЕК в июне увеличился второй месяц подряд. Показатель составил 25,92 миллиона баррелей в день в июне, что на 450 тысяч больше по сравнению с маем и на 1,9 миллиона больше, чем год назад.

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