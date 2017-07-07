"Роснефть" и "Лукойл" выиграли право на поставку PDVSA нефтепродуктов

МЕХИКО, 7 июл – РИА Новости. Российские компании "Роснефть" и "Лукойл" поставят венесуэльской PDVSA до 12,5 миллиона баррелей нефтепродуктов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

В июне PDVSA сообщила о намерении закупить до 15 миллионов баррелей во второй половине года, что станет крупнейшей покупкой на открытом рынке за последние годы.

На этой неделе "Роснефть" выиграла право на поставку до 9 миллионов баррелей или до 18 грузов нефтепродуктов, необходимых для разбавления тяжелой венесуэльской нефти, сообщили источники агентства.

"Лукойл" и посредник Helsinge получили право на поставку PDVSA 3,5 миллиона баррелей.

Все поставки должны быть осуществлены в июле-декабре.

Последнее время нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы работают на крайне низком уровне в связи с отсутствием легкой нефти, проблем с оборудованием и рядом других причин, поэтому стране приходится увеличивать закупки топлива, чтобы избежать дефицита бензина.