Ford заплатит Мексике компенсацию за отказ о строительства завода

МЕХИКО, 7 июл – РИА Новости. Правительство мексиканского штата Сан-Луис-Потоси сообщило, что американский автопроизводитель Ford выплатит штату компенсацию в размере 65 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда песо) за отказ от строительства завода на его территории.

В самом начале года автокомпания сообщила, что не будет вкладывать обещанные 1,6 миллиарда долларов в строительство завода в Сан-Луис-Потоси, а направит в течение четырех лет 700 миллионов долларов в развитие своего производства в американском Мичигане.

По словам губернатора штата Хуана Мануэля Каррераса, переговоры с Ford шли медленно и трудно, однако в итоге сторонам удалось прийти к соглашению без необходимости прибегать к международным судам.

Таким образом, Сан-Луис-Потоси компенсирует свои затраты в размере 500 миллионов песо (около 27 миллионов долларов), понесенные на первом этапе реализации несостоявшегося проекта и связанные с платежом за земельный участок площадью 280 гектаров для завода.

"С помощью средств от закрытия переговоров с Ford правительство Сан-Луис-Потоси начнет новые ветки строительства дорожной развязки "Хуарес" для обеспечения лучшего движения в штате", – написал позднее губернатор в своем микроблоге в Twitter.

Свои планы Ford поменял на фоне предвыборных заявлений Дональда Трампа, который выступал за сохранение рабочих мест в США и недопущение переноса производств в страны с более дешевым трудом. Трамп пригрозил тогда обложить пошлинами другого американского автопроизводителя General Motors, якобы ввозящего в США собранные в Мексике автомобили.