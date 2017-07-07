Свой стабфонд: почему нужно копить и как делать это с умом

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Мария Салтыкова. Россияне стали меньше копить и больше тратить на текущие нужды. Лишь треть граждан страны задумываются о сбережениях, говорится в опубликованном 6 июля отчете Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Как управлять своими накоплениями и куда лучше инвестировать людям разного возраста — в материале РИА Новости.

Кто больше всех тратит и сберегает в России

Большинство россиян тратят все деньги на текущие расходы — об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2017 года.

Сбережения есть всего у трети жителей страны (32%): последние несколько лет их доля почти не меняется. Наиболее склонны сберегать молодые люди 18-24 лет и представители старшего поколения — 55 лет и старше. А вот те, кто находятся в самом трудоспособном возрасте, редко задумываются о накоплениях, полагая, что при необходимости всегда можно заработать еще.

Накопить резервный фонд и составить финансовый план

Но финансисты убеждены — накопления нужны людям всех возрастов. "Общее правило: надо иметь резервный фонд на покрытие неожиданных трат", — говорит финансовый консультант компании "Личный капитал" Анна Тюрнева. Такой фонд, по ее словам, должен составлять не менее трех ежемесячных бюджетов семьи. Людям пенсионного и предпенсионного возраста, помимо этого, надо также иметь капитал, который обеспечивал бы их пассивный доход.

Накопленный резервный фонд лучше хранить в крупных банках из числа топ-10 по активам — это системообразующие банки с госучастием либо с участием иностранного капитала. При этом следует выбирать вклады с возможностью частичного пополнения и снятия, а также с капитализацией процентов.

Молодые люди могут успеть сформировать свою финансовую подушку безопасности уже к 25 годам, и даже раньше: после этого они могут вкладываться уже в более рискованные финансовые инструменты, такие как акции. А вот людям старшего возраста важно планировать свои инвестиции таким образом, чтобы они были максимально защищены, поскольку времени для выхода из убытков не будет. Здесь важно сохранить капитал и получать пассивный доход, покрывающий текущие расходы семьи.

До того как начать копить деньги для выхода на пенсию, у большинства людей возникают промежуточные цели: дать образование детям, улучшить жилищные условия и прочее. Выбор инструмента будет зависеть от того, когда человек хочет добиться нужной цели и какую сумму ему для этого надо собрать. Так что перед тем как начать выбирать инвестиционные инструменты, правильнее всего будет составить личный финансовый план, заключает Тюрнева.

Использовать портфельный подход

При планировании инвестиций следует руководствоваться портфельным подходом: то есть распределить свои активы на три части — защитную, инвестиционную и ликвидную, советует директор по обслуживанию клиентов "БКС Премьер" Антон Граборов.

Для защиты активов, по его словам, можно использовать накопительные страховые программы. Решения по инвестиционной части портфеля надо принимать исходя из желания при необходимости быстро обналичить вложения. "В зависимости от требований клиента к ликвидности активов, мы рекомендуем обращать внимание на несколько групп готовых продуктов: доверительное управление, паевые инвестиционные фонды, структурированные ноты", — указал Граборов. Все эти решения, по его словам, "позволяют рассчитывать на доходность, превышающую текущие ставки по депозитам, и обеспечить диверсификацию активов как по секторам экономики, так и по валюте".

Молодой инвестор, по его словам, не может позволить себе закрыть все свои активы на долгий срок — ему нужно, чтобы даже инвестиционная часть его активов была максимально ликвидна. А вот клиенты старшего поколения готовы рассматривать большую часть активов в продуктах с описанными заранее условиями и долгими сроками.

Для формирования ликвидной части используются банковские продукты — это счета с начислением процента на остаток и классические депозиты, отметил директор.

Рисковать, пока молодой

Молодые люди после того, как их резервный фонд сформирован, могут позволить себе выбирать более рискованные вложения, согласен профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. По его словам, можно начать хотя бы с инвестиций на фондовом рынке: при этом лучше вкладываться не в акции какой-то одной компании — будь то "Газпром" или "Сбербанк", а выбирать портфель из большого количества разных акций. Для этого можно использовать индексные инвестиционные фонды или ETF.

"На Московской бирже торгуются сборные фонды акций: на российский рынок, европейский, американский и так далее. В целом очень широкий спектр того, что можно купить, и очень дешево. Я боюсь сказать — за 100 рублей, но за 1000 рублей точно. Там нужно очень маленькими лотами закупать, и почти любой человек работающий может себе это позволить", — считает Шибанов.

Люди старшего возраста, которым приходится выбирать менее рискованные активы, кроме депозитов, могут использовать облигации, в том числе отдельных компаний — сейчас это можно делать через мобильные приложения. "Здесь тоже низкий порог входа: если мы не говорим про еврооблигации, в обычную облигацию можно тоже зайти с 1000 рублей — такие предложения на рынке есть", — отметил Шибанов.