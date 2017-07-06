Собственные доходы бюджета Костромской области в 2016 году выросли на 11,7%

КОСТРОМА, 6 июн – РИА Новости. Собственные доходы консолидированного бюджета Костромской области в 2016 году выросли на 11,7 % по сравнению с 2015 годом и составили порядка 20,2 миллиарда рублей, сообщил в четверг глава региона Сергей Ситников.

Губернатор в четверг отчитывался перед областными депутатами о деятельности администрации региона в 2016 году, в частности, Ситников рассказал, какие меры предпринимают власти по сокращению государственного долга и наращиванию доходной базы регионального бюджета.

Согласно отчету губернатора, в 2016 году доходы консолидированного бюджета Костромской области составили 26,966 миллиарда рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – 20,224 миллиарда рублей или 75% от общего объема доходов.

"Собственные доходы консолидированного бюджета в сравнении с 2015 годом выросли на 11,7 %", — говорится в отчете губернатора.

Глава региона отметил, что по темпам роста налоговых и неналоговых доходов регион находится на шестом месте в ЦФО и 36-ом в Российской Федерации. За четыре месяца текущего года прирост составляет 16,5%. По этому показателю в настоящее время регион занимает второе место в ЦФО.

Кроме того, по итогам 2016 года обеспечен рост поступлений по налогу на прибыль организаций на 33,2%, налогу на доходы физических лиц — на 8,8%, акцизам на нефтепродукты – на 25,6%.

"Итоги социально-экономического развития Костромской области за 2016 год показывают, что экономика региона в основном адаптировалась к сложным условиям. С сентября прошлого года незначительный спад сменился положительной динамикой", — подчеркнул Ситников.

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