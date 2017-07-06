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Экономика

В "Нафтогазе" допустили сохранение принципа "бери и плати" с "Газпромом"

20:5706.07.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фотоВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Принцип "бери или плати" может быть сохранен в соглашении между "Нафтогазом" и "Газпромом" для будущих возможных поставок, но в разумных для сторон объемах, заявил в четверг в эфире украинского телеканала "Еспресо.TV" коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

"Он (принцип "бери или плати" — ред.) может остаться относительно будущих объемов (газа — ред.), но совсем в другом виде, это значит, что трибунал арбитражный он определил определенные принципы, при которых принцип "бери или плати" не будет чрезмерным или неразумным. Эти требования будут разумными для обоих сторон, и мы не видим никаких проблем реализации этих принципов на будущее", — сказал представитель компании, комментируя информацию о сохранении принципа "бери или плати".

При этом он отметил, что именно по этому пункту решение Стокгольма уже является окончательным. "Единственный неприятный для нас пункт — это был пункт "бери или плати", по этому пункту решение уже является окончательным, и решение заключается в том, что все исковые требования ("Газпрома" — ред.) по этому пункту не были удовлетворены. Поэтому никаких сюрпризов по этому поводу быть не может", — сказал Витренко.

Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Он пояснил, что по этому пункту нужно различать требования "Газпрома" (о взыскании с "Нафтогаза" более 43 миллиардов долларов), и будущие поставки. По его словам, относительно выплаты 43 миллиардов, то здесь принцип отменен, а относительно будущих поставок, то принцип может действовать.

"Отдельный вопрос — это что будет после того, когда будет окончательное решение, в частности, по другим объемам газа, которые могут поставляться на Украину по этому контракту. И вот по этим будущим объемам принцип "бери или плати" в совсем другом виде, совсем в другой редакции может быть сохранен", — сказал Витренко.

Витренко считает, что "Газпрому" придется выполнять решение суда. "Мы считаем, что "Газпром" вынужден будет выполнять решение, иначе он потеряет активы заграницей, в частности, например, газ, который поставляется в Европу", — сказал Витренко.

Также он отметил, что по некоторым вопросам принятое в мае решение суда является окончательным, по другим вопросам, решения по которым окончательного нет, стороны должны продолжить переговоры. Витренко также сказал, что компания ожидает окончательных решений суда до конца ноября.

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