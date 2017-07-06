ЕС и Япония согласовали детали договора об экономическом партнерстве

БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Япония согласовали в целом соглашение по экономическому партнерству, сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита ЕС-Япония.

"Сегодня мы согласовали в целом будущее соглашение об экономическом партнерстве, глубина этого соглашения идет дальше свободной торговли", — сказал он.

Евросоюз и Япония согласовали детали будущего соглашения о свободной торговле, сообщил в своем блоге еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган.

Соглашение о свободной торговле (Japan-EU EPA/FTA) стороны намеревались заключить еще в 2016 году. Заявление об этом было принято в мае 2016 года на саммите в японском местечке Исэ-Сима и оглашено премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Теперь предпринимается новая попытка договориться в этом году.

Первые переговоры между Японией и ЕС по заключению соглашения о свободной торговле состоялись в 2013 году. Токио в наибольшей степени интересовала отмена пошлин на ввоз автомобилей и электронной техники, а Брюссель — расширение экспорта сельскохозяйственной продукции. По ряду вопросов между сторонами возникли серьезные расхождения.