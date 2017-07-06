В АФК "Система" назвали излишними обеспечительные меры по иску "Роснефти"

УФА, 6 июл — РИА Новости. Представитель АФК "Система" заявил в арбитражном суде Башкирии, что суд принял необоснованные обеспечительные меры по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, поскольку активы АФК многократно превосходят цену иска и позволяют рассчитаться со всем кредиторами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Балансовая стоимость активов АФК по РСБУ составляет 450 миллиардов рублей, по МСФО — 1,1 триллиона рублей… Сумма активов превышает сумму потенциального взыскания, что исключает принятие обеспечительных мер", — заявил представитель АФК "Система".

"Определение было вынесено, на наш взгляд, ошибочно", — отметил он.

По мнению АФК "Система", "Роснефть" не предоставила ни одного доказательства, что может возникнуть ущерб и затруднительность исполнения судебного акта. "Риск отчуждения активов истцами документально не подтвержден", — заявил представитель "Системы".

Арбитраж Башкирии в четверг рассматривает заявления АФК "Система" и АО "Система-Инвест" об отмене обеспечительных мер.

Обеспечительные меры были приняты судом 23 июня в рамках дела по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке" о взыскании 170,6 миллиарда рублей убытков. Как отмечал суд, в подтверждение балансовой стоимости активов истцы представили бухгалтерские балансы ПАО "МТС", АО "БЭСК", АО Группа компаний "Медси".