Дюмин: реформу надзорной деятельности необходимо обсуждать с бизнесом

ТУЛА, 6 июл — РИА Новости. Для успешной реализации реформы контрольно-надзорной деятельности необходимо, в первую очередь, широкое обсуждение правоприменительной практики контрольных органов с представителями бизнес-сообщества, считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В среду состоялось селекторное совещание по вопросу реализации программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Губернатор Тульской области доложил на совещании о мероприятиях "дорожной карты" по внедрению реформы в регионе.

Дюмин отметил роль публичных обсуждений правоприменительной практики органов контроля, отметив, что на начальном этапе реформы — это один из наиболее действенных механизмов для решения поставленных задач. "Широкое обсуждение, и, самое главное, обратная связь от бизнеса имеют ключевое значение для дальнейшей реализации наиболее сложных, на наш взгляд, этапов реформы", — приводит слова губернатора представитель пресс-службы правительства региона.

Дюмин напомнил, что первое в России публичное обсуждение результатов этой практики на федеральном уровне прошло именно в Тульской области — в диалоге с представителями тульского бизнеса. В апреле этого года вопросы проведения реформы на примере работы органов надзора управления МЧС России по Тульской области обсуждались с участием министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и министра МЧС России Владимира Пучкова. На встрече присутствовало свыше 300 представителей бизнеса. В ходе прямого диалога руководители надзорных ведомств дали разъяснения более чем по 30 вопросам предпринимателей. Вопросы затрагивали не только сферу МЧС. Речь шла о применении административных штрафов, продлении "надзорных каникул", снижении числа внеплановых проверок в отношении микро-бизнеса.

Ранее на ПМЭФ-2017 глава Тульской области заявлял, что в России назрела реформа контрольно-ревизионной деятельности, так как действующая нормативная база была разработана для крупных предприятий СССР и не подходит для работы с малым и средним бизнесом, напомнили в пресс-службе.

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