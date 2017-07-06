Польша может стать хабом для американского СПГ, заявил Дуда

ПОЛЬША МОЖЕТ СТАТЬ ХАБОМ ДЛЯ ДОСТАВКИ СПГ США В СОСЕДНИЕ СТРАНЫ, ЭТОТ ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ С ТРАМПОМ — ПРЕЗИДЕНТ ДУДА

РИА НОВОСТИ