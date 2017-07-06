МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сотрудники посольства США, активно посещая российские регионы, исследуют, как санкции влияют на экономику и общественное мнение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Обращает на себя внимание и повышенная активность сотрудников посольства, генконсульства США в РФ, которые активно посещают российские регионы… За последние годы стал очевиден очень однобокий фокус проводимых ими встреч – их интересуют не столько перспективы развития двусторонних связей, сколько влияние западных санкций на экономическую и социальную ситуацию в российских регионах", — рассказала Захарова.

По ее словам, дипломатов интересует уровень доверия населения местным властям, степень влияния оппозиции, проблемные моменты во взаимоотношениях субъектов федерации и федерального центра.

"Американских дипломатов неоднократно замечали на различных протестных митингах", — добавила Захарова.