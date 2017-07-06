"Почта банк" разрабатывает новые форматы присутствия

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. "Почта банк" совместно с одним из своих акционеров — "Почтой России" — разрабатывает новые форматы присутствия; планирует в 2017 году заработать чистую прибыль на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости глава "Почта Банка" Дмитрий Руденко.

Чистая прибыль "Почта банка" в 2016 году составила 1,2 миллиарда рублей. "В 2017 году мы планируем получить прибыль, сопоставимую с результатами прошлого года, но забегать в будущее я бы не стал. Завершим этот год и будем исходить из реальных цифр, а не из прогнозов и ожиданий", — сказал Руденко.

Если говорить о пассивах, то цель — нарастить портфель до 150 миллиардов рублей, добавил он. "Сейчас он в два с лишним раза меньше. Кредитный портфель по итогам 2017 года должен быть примерно равен объему портфеля средств физлиц. Идея проста – мы стремимся сбалансировать портфели", — указал глава банка.

По его словам, в настоящее время более чем в 70 регионах страны работает около 9 тысяч точек различных форматов банка. Помимо незначительной доли стрит-ритейла, это "окна" продаж в почтовых отделениях, где финансовые услуги оказывают сотрудники банка или почтовые служащие после прохождения специального обучения.

"Сейчас с коллегами из "Почты России" мы разрабатываем новые форматы присутствия, которые изначально не были заложены в нашу модель работы", — поделился планами топ-менеджер.

Банк задумывается и о формате мобильных офисов, однако в более отдаленной перспективе. "Те форматы работы, которые сейчас рассматриваются, ориентированы, в первую очередь, на сельскую местность. Перспективы их реализации зависят от того, насколько они окажутся востребованными у населения. Кроме того, необходимо, чтобы почтовые отделения, которые мы планируем охватить, были оборудованы современным программным обеспечением и связью", — отметил топ-менеджер.

"Помимо физического присутствия, самый интересный для нас формат – это digital, в который мы инвестируем и где чувствуем себя очень комфортно", — добавил Руденко.

Стратегия развития

Топ-менеджер не исключил, что банк может скорректировать некоторые параметры долгосрочной стратегии развития. "Стратегия, безусловно, важна, но она не является догмой. Жизнь зачастую богаче наших планов и нужно уметь адаптироваться к любым условиям, а не слепо следовать по ранее намеченному пути. Возможно, мы скорректируем стратегию, но пока в этом нет необходимости", — указал он.

Глава банка напомнил, что стратегия подразумевает рост количества точек присутствия до 26 тысяч к 2023 году. "Это амбициозный план, заложенный в стратегию развития. Первые три года работы мы будем открывать по 6 тысяч точек", — пояснил он.

"Мы, в какой-то степени, идем против рыночной тенденции и, в отличие от других банков, розничную сеть только наращиваем. Работа в рамках почтовых отделений дает нам такую возможность. "Почта банк" нацелен на региональную экспансию и стремится быть в шаговой доступности от клиента. Поэтому было бы странно, если бы мы придерживались обратной логики", — объяснил Руденко намерение банка наращивать свое физические присутствие.

Вместе с тем, Руденко отметил, что является сторонником сочетания развития розничной сети и digital-каналов. "Это позволяет использовать все преимущества новых технологий, не теряя физического контакта клиента с банком, который особенно важен для жителей небольших городов и сельской местности", — считает банкир.

По его словам, технология блокчейн является интересной: в том случае, если на ее основе будет реализован сервис, который повысит скорость и качество обслуживания клиентов — в банке попробуют его внедрить. "Но менять какой-то процесс, который уже работает хорошо и эффективно, просто потому, что он не связан с блокчейном, мы не станем", — добавил Руденко.

Акционеры банка на годовом собрании 30 июня приняли решение направить на дивиденды по результатам прошлого года 40 миллионов рублей. "Поскольку уже первый год работы мы завершили с прибылью, то сочли, что часть средств нужно направить акционерам уже сейчас. С 2019 года планируем выйти на ежегодную выплату дивидендов", — отметил он.

"Почта банк" — универсальный розничный банк, созданный международной финансовой группой "ВТБ" и "Почтой России" на базе "Лето банка" (дочерний банк "ВТБ 24"). Группе "ВТБ" принадлежит 50%+1 акция банка, а дочерней компании "Почты России" — 50%-1 акция.