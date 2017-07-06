В программу развития Дальнего Востока впервые войдут частные инвестпроекты

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Более 20 частных инвестиционных проектов на 545 миллиардов рублей войдут в государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", сообщает Минвостокразвития в четверг. Частные проекты включаются в программу впервые.

"В государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" войдут 21 инвестиционный проект с общим объемом планируемых инвестиций 545 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на заседании подкомиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Проводивший заседание президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что включение частных инвестиционных проектов в госпрограмму проводится впервые. "Это новая история. Мы попробуем, насколько она эффективна. Насколько эффективно внимание государства без денег. Через полгода посмотрим", – сказал он.

Из 21 отобранного проекта — три по переработке полезных ископаемых с объемом инвестиций в 432,9 миллиарда рублей, 11 в сфере сельского хозяйства на 32 миллиарда, два проекта на 30,4 миллиарда в сфере логистики и два на 2,9 миллиарда в сфере туризма. Также есть проекты по добыче полезных ископаемых, переработке рыбы и строительству на 46,8 миллиарда рублей.

Наибольшее количество заявок пришло от инвесторов, планирующих реализовать проекты на Камчатке и в Сахалинской области — шесть заявок на 6,3 миллиарда и 66,7 миллиарда рублей соответственно. Три проекта на 418,1 миллиарда предполагается запустить в Приморье. Также заявки поданы из Якутии, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей.

Отобранные проекты позволят создать более 6 тысяч новых рабочих мест до 2023 года. Прирост налоговых поступлений и взносов в ближайшие десять лет составит порядка 50 миллиардов рублей.

Всего на включение в программу поступили 26 заявок из семи регионов Дальнего Востока.