В Госдуму внесли законопроект об акционировании "Росинкаса"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об акционировании Российского объединения инкассации (Росинкаса), следует из базы данных нижней палаты парламента.
На данный момент объединение "Росинкас" является юридическим лицом с особыми уставными задачами, созданным в целях обеспечения деятельности Банка России по организации наличного денежного обращения, и входит в единую централизованную систему ЦБ. Однако организационно-правовая форма этого объединения не относится к какой-либо из предусмотренных действующим законодательством организационно-правовых форм юридических лиц.
"Росинкас" — один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денег и других ценностей. На балансе "Росинкаса" 830 объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право собственности РФ (248 объектов), право хозяйственного ведения (340), право оперативного управления (58), право собственности "Росинкаса" (184). При этом в отношении 36 объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, продолжается работа по их регистрации.