В Госдуму внесли законопроект об акционировании "Росинкаса"

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об акционировании Российского объединения инкассации (Росинкаса), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает преобразовать "Росинкас" в акционерное общество с долей участия Банка России в его уставном капитале 100%. Это позволит устранить правовую неопределенность статуса "Росинкаса", поясняет кабинет. Одновременно объединение "Росинкас" исключается из числа организаций, входящих в систему Банка России.

На данный момент объединение "Росинкас" является юридическим лицом с особыми уставными задачами, созданным в целях обеспечения деятельности Банка России по организации наличного денежного обращения, и входит в единую централизованную систему ЦБ. Однако организационно-правовая форма этого объединения не относится к какой-либо из предусмотренных действующим законодательством организационно-правовых форм юридических лиц.

Преобразование "Росинкаса" в акционерное общество необходимо в целях обеспечения управления его деятельностью Банком России в рамках корпоративных процедур, предусмотренных законодательством об АО. На аналогичных подходах, также реализованных на законодательном уровне, базируется контролирующее участие Банка России в "Сбербанке", Национальной системе платежных карт и Российской национальной перестраховочной компании.

"Росинкас" — один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денег и других ценностей. На балансе "Росинкаса" 830 объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право собственности РФ (248 объектов), право хозяйственного ведения (340), право оперативного управления (58), право собственности "Росинкаса" (184). При этом в отношении 36 объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, продолжается работа по их регистрации.