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Экономика

СМИ: в Крым поставили турбины Siemens, несмотря на санкции

21:2005.07.2017
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© AP Photo / Uwe Lein, FileЛоготип компании Siemens. Архивное фотоЛоготип компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Uwe Lein, File

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии, пишет агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

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© AFP 2017 / Scott Heppell
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России нужны турбины для двух новых строящихся крымских электростанций. Поставка турбин была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС, рассказали источники агентству. Минэнерго России отказалось от комментариев агентству.

Один из источников, близкий к проекту, заявил, что турбины были доставлены в Крым по морю. По его словам, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе и были выгружены в порту города. По его словам, это были газовые турбины SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.

Сама компания отрицает такие поставки. "Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все правила экспортного контроля", — заявил агентству представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost). Агентство отмечает, что неизвестно, знала ли на самом деле Siemens о поставках. "Но этот шаг разоблачает немецкую компанию… в отсутствии достаточных гарантий для обеспечения того, чтобы ее оборудование не попадало на территорию, которую большинство стран рассматривают как незаконно аннексированную", — пишет агентство со ссылкой на мнения юристов.

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© РИА Новости / Игорь Михалев
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Один из источников заявил, что турбины, доставленные в порт в Севастополе, прибыли из Тамани (Краснодарский край). В марте Siemens сообщила, что российское совместное предприятие Gas Turbine Technologies, в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовило и поставило турбины в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. Турбины были куплены "Технопромэкспортом".

В ноябре прошлого года газета "Коммерсант" писала, что "Технопромэкспорт" обратился в ГУВД по Санкт-Петербургу с заявлением о невозможности получить в полном объеме от Siemens изготовленное и оплаченное оборудование, необходимое для строительства ТЭС в Тамани. По данным источников издания, суть конфликта заключалась в опасениях немецкого концерна, что эти турбины будут использованы на электростанциях, строящихся в Крыму, который находится под западными санкциями. Официального подтверждения этой информации не последовало.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

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