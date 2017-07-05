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Экономика

Цена Brent в третьем квартале может подняться выше $55, считают эксперты

Сюжет:
Цены на нефть. Июль 2017 (8)
18:3605.07.2017
(обновлено: 18:49 05.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНефтяные станки-качалки. Архивное фотоНефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Цены на нефть в третьем квартале могут значительно увеличиться с текущего уровня, а стоимость нефти марки Brent может подняться выше 55 долларов за баррель, несмотря на ряд негативных факторов, которые продолжат в этот период оказывать давление на мировой рынок "черного золота", считают эксперты.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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По состоянию на 16.56 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,75% — до 48,74 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,21% — до 46,03 доллара за баррель.

Спрос и предложение

По мнению экспертов, баланс спроса и предложения останется основным фактором влияния на рынок нефти в третьем квартале.

Так, заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков сказал РИА Новости, что ситуация на рынке "черного золота" будет определятся, в первую очередь, существенным сезонным ростом спроса (порядка 2 миллионов баррелей против второго квартала) при умеренном росте объемов добычи. Это, по его словам, приведет к заметному дефициту предложения и станет драйвером дальнейшего сокращения избыточных запасов.

Штанговый насос на нефтяной скважине. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Определяющими звеньями в этой связи станут Китай, США, а также страны ОПЕК и ряд не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

"В июне основными факторами, повлиявшими на конъюнктуру нефтяного рынка, стали… продолжающийся рост количества буровых установок в США — на 34 единицы за месяц, до 756 штук, рост добычи нефти в России и ОПЕК на 0,57 миллиона баррелей в сутки и, на наш взгляд, наиболее серьезный фактор — замедление экономики Китая…. На третий квартал мы предполагаем сохранение давления на рынок со стороны и США, и Китая", — сказала РИА Новости директор энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.

Танурков, однако, полагает, что несмотря на ожидания замедления темпов экономического роста в КНР, увеличение спроса на нефть со стороны Китая продолжится. Кроме того, ожидается ускорение темпов экономического роста в Латинской Америке и Индии. Что касается США, то эксперт ожидает замедления темпов роста буровой активности американских "сланцевиков" при текущих ценах на нефть, хотя это не сможет быстро повлиять на темпы роста добычи сланцевой нефти в стране в целом.

Нефтегазовые и другие доходы России
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"Одновременно с этим рост добычи нефти в США в целом будет сдерживаться сезонным сокращением добычи на шельфе Мексиканского залива, связанным с начавшимся сезоном ураганов… Тем самым, можно ожидать некоторого замедления роста добычи в США в третьем квартале, с последующим ускорением в четвертом квартале", — рассуждает он.

"Несмотря на действующее соглашение об ограничении добычи, некоторый рост добычи со стороны ОПЕК будет наблюдаться в странах, не присоединившихся к соглашению – Ливии и Нигерии… Тем не менее, мы не ожидаем существенного ускорения темпов добычи в этих странах – рост добычи в Ливии уже в июне привел к полной загрузке существующих мощностей, в Нигерии сохраняется потенциал роста до полной загрузки порядка 250-300 тысяч баррелей в день, но из-за внутренних проблем с безопасностью темпы восстановления добычи остаются медленными", — также отмечает Танурков.

"В целом, даже с учетом роста добычи вне ОПЕК и в странах ОПЕК, не присоединившихся к соглашению, мы ожидаем дефицита нефти на рынке на уровне порядка 1,5 миллиона баррелей в день, что станет существенным фактором поддержки для котировок", — заключает он.

Внешний фон

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Цена на нефть Brent впервые с 7 июня поднялась выше $50 за баррель
Помимо внутренних для рынка нефти факторов, на динамику котировок "черного золота" в третьем квартале будут оказывать влияние и макроэкономические и геополитические события. В этом отношении традиционным и наиболее существенным фактором влияния на цену нефти является динамика курса доллара.

"Намечающееся ужесточение монетарной политики ЕЦБ вкупе с достаточно медленным повышением ставки ФРС будет и далее оказывать поддержку курсу евро и давить на курс доллара к мировым валютам, тем самым оказывая поддержку ценам на нефть. При этом мы полагаем, что ослабление доллара к мировым валютам в первом полугодии еще не полностью отразилось в котировках нефти. В пользу роста евро, а значит, ослабления доллара и роста цен на сырье, могут сыграть и итоги выборов в Германии в сентябре", — считает Танурков.

"Помимо макроэкономических факторов, поддержку котировкам может оказать и геополитика – мы полагаем, что геополитические риски, связанные с дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и в Венесуэле, пока не нашли отражения в ценах на нефть", — также отмечает он.

Прогноз цен

Мировые цены на нефть в третьем квартале будут находиться в диапазоне 45-55 долларов за баррель, заключают эксперты. При этом стоимость нефти марки Brent может подняться и выше 55 долларов за баррель.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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"В настоящий момент оптимальным коридором колебаний (цен на нефть — ред.) выглядит область 45-55 долларов за баррель со среднегодовой ценой около 50 долларов за баррель. Роста котировок выше 55 (долларов за баррель — ред.) нам стоит ожидать уже осенью, ближе к отопительному сезону", — пишет в своем обзоре аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

"С учетом вышеперечисленных факторов, согласно оценке АКРА, при сохраняющейся высокой волатильности котировок цены на нефть могут к концу третьего квартала закрепиться выше уровня в 55 долларов за баррель марки Brent", — резюмирует Танурков.

Директор энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова при этом придерживается более сдержанного прогноза по ценам на нефть. С учетом сохраняющегося на рынок "черного золота" давления со стороны США и Китая, она ожидает уровень цен ниже 50 долларов за баррель по нефти марки Brent.

Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>

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