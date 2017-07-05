В Приморье к 2018 году построят терминал для экспорта углеводородов в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Строительство терминала для экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) в рамках Свободного порта Владивосток мощностью один миллион тонн в год планируется завершить в 2018 году, сообщил в ходе Восточного нефтегазового форума в Приморье гендиректор оператора проекта ООО "Восток ЛПГ" Евгений Панин.
По словам Панина, в 2016 году компания завершила поиски земельного участка, приступила к реализации проекта.
"Выбрали промышленный участок, который имеет подъездные пути. Сейчас идут проектные работы, изыскательские, идет оформление проекта… Сегодня находимся на первом этапе — начало проектирования, подписано разрешение от Росморречфлота, технологическую часть закончили, будем переходить детально к рабочему проекту и планируем приступить к реализации строительства в этом году, а закончить планируем в следующем году", — сообщил Панин.
По его словам, сейчас Россия поставляет СУГ в страны Средиземноморского региона и Турцию, а наиболее перспективными для увеличения продаж являются страны АТР.
В среду во Владивостоке стартовал Восточный нефтегазовый форум, на котором представители власти и бизнеса обсудят старт и реализацию нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. Форум посвящен реализации важнейших стратегических проектов разработки нефтегазовых месторождений в Иркутской области и Якутии, офшорным проектам геологоразведки и добычи, проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации удаленных регионов. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение стратегий правительства России по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока.