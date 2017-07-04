"Газпром" и CNPC договорились о дате начала поставок газа по "Силе Сибири"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Газпром" и CNPC подписали соглашение о начале поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" 20 декабря 2019 года, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В рамках переговоров сегодня подписано соглашение между "Газпромом" и нашим китайским партнером о дате начала поставок газа по газопроводу "Сила Сибири". Это 20 декабря 2019 года", — сказал Миллер. "Нет никаких сомнений в том, что 20 декабря 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай", — сказал он.

"До 2019 года соответственно оставшиеся объемы из двух тысяч ста пятидесяти шести километров (газопровода "Сила Сибири" — ред.) мы построим", — добавил Миллер.

"Подписание этого документа — важный этап в реализации проекта, к которому "Газпром" и CNPC пришли благодаря четким, слаженным действиям по обе стороны границы. Работа ведется строго по графику, по "Силе Сибири" — даже с некоторым опережением. Российский газ начнет поступать в Китай точно в установленный срок", — цитирует пресс-служба слова Миллера.

На прошлой неделе Миллер говорил, что на данный момент построено более 800 километров "Силы Сибири". В начале июня заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что "Газпром" планирует до конца 2017 года построить более 1100 километров газопровода "Сила Сибири". В 2018 году "Газпром" планирует построить более 600 километров "Силы Сибири".

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири".