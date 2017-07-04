Россия и Китай подписали меморандум по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн во вторник подписали меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2", сообщили в пресс-службе министерства.

Церемония подписания состоялась в рамках визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Согласно меморандуму, стороны планируют оказывать содействие созданию необходимой для развития МТК инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, пункты пропуска и системы связи. Также будут приняты меры для упрощения процедур, сокращения расходов и времени таможенного оформления транзитных грузов", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны намерены увеличить объем грузовых перевозок, усилить сотрудничество между портами Дальнего Востока России и портами Китая, поддерживать строительство международных логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции. Координировать реализацию проекта будет специально созданная межведомственная рабочая группа. Управлением и эксплуатацией транспортных коридоров займется совместная управляющая компания.

Отмечается, что меморандум подразумевает экономическое развитие не только самих транспортных коридоров, но и прилегающих к ним территорий. Россия и Китай намерены оказывать поддержку инвесторам двух стран в реализации проектов, связанных с развитием транспортных коридоров. Для этого стороны намерены открыть Центр поддержки китайских инвесторов и предприятий на Дальнем Востоке.

"Совместное развитие МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" является важной составляющей сотрудничества по сопряжению Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Это новый качественный этап взаимного развития государственных стратегий Дальнего Востока и Северо-Востока Китая", — цитирует пресс-служба Галушку. МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с портами Приморского края.