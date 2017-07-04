Россия может ограничить ввоз мяса и молока нескольких белорусских компаний

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россельхознадзор может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений, сообщает российское ведомство во вторник.

"Россельхознадзор с сожалением отмечает продолжающиеся случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ. Указанные случаи в последнее время приобрели систематический характер, что вызывает серьезную обеспокоенность Россельхознадзора…. В случае продолжения выявлений продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС и РФ, Россельхознадзор рассмотрит вопрос о возможном ограничении поставок в Россию продукции… предприятий", — говорится в сообщении.

Речь, в частности, идет о 10 предприятиях. В отношении продукции 4 из них введен режим усиленного лабораторного контроля. Среди них "Комбинат кооперативной промышленности" филиал Пружанского районного потребительского общества, "Морозпродукт", "Шкловский маслодельный завод", а также "Александрийское".

Помимо этого, ведомство выявило нарушения по показателям качественного состава продукции, произведенной "Мстиславльмолоко", "Туровской молочный комбинат" и "Здравушка Милк". Также ведомство выявило несоответствия в продукции белорусских "Лунинецкий молочный завод", "Молочный полюс" и "Бабушкина крынка".