Россия может ограничить ввоз мяса и молока нескольких белорусских компаний

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россельхознадзор может ограничить ввоз мясо-молочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений, сообщает российское ведомство во вторник.
Речь, в частности, идет о 10 предприятиях. В отношении продукции 4 из них введен режим усиленного лабораторного контроля. Среди них "Комбинат кооперативной промышленности" филиал Пружанского районного потребительского общества, "Морозпродукт", "Шкловский маслодельный завод", а также "Александрийское".
Помимо этого, ведомство выявило нарушения по показателям качественного состава продукции, произведенной "Мстиславльмолоко", "Туровской молочный комбинат" и "Здравушка Милк". Также ведомство выявило несоответствия в продукции белорусских "Лунинецкий молочный завод", "Молочный полюс" и "Бабушкина крынка".