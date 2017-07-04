ВТБ Капитал стал лидером рэнкингов Dealogic по итогам I полугодия 2017 года

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) занял первые позиции в рэнкингах компании Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов по M&A сделкам в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы в 1-м полугодии 2017 года, сообшщает пресс-служба ВТБ.

ВТБ Капитал стал абсолютным лидером на локальном рынке долгового капитала как по количеству, так и по объему размещений. Инвестбанк занял 36,3% доли рынка, выступив организатором 32 сделок общим объемом 3,5 миллиарда долларов. На международном долговом рынке по России ВТБ Капитал организовал 19 сделок объемом 4,8 миллиарда долларов с доле рынка 26,4%, отмечается в материале.

Согласно рэнкингу Dealogic, инвестбанк занял первое место и на международном рынке долгового капитала в СНГ с долей рынка почти 20%, организовав 19 сделок объемом 4,8 миллиарда долларов. Кроме того, ВТБ Капитал стал лидером по размещениям на DCM-рынке в странах Центральной и Восточной Европы, где он организовал 51 сделку общим объемом 8,3 миллиарда долларов с долей рынка 12,6%. Также ВТБ Капитал занял ведущие позиции на рынке еврооблигаций в странах Центральной и Восточной Европы.

По данным Dealogic, ВТБ Капитал занял первую строчку среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России и СНГ. На локальном рынке инвестбанк выступил организатором четырех сделок общим объемом 340 миллионов долларов, что позволило занять 14,6% российского ECM-рынка. ВТБ Капитал также занял около 14% рынка акционерного капитала в СНГ, где он организовал четыре сделки общим объемом 340 миллионов долларов. Кроме того, инвестбанк стал одним из лидеров на ECM-рынке в странах Центральной и Восточной Европы.

В 1-м полугодии 2017 года ВТБ Капитал выступил консультантом подавляющего большинства M&A сделок в России и СНГ по сравнению с другими международными и российскими банками. В результате, доля ВТБ Капитал на локальном рынке составила около 33%, инвестбанк выступил консультантом шести M&A-сделок общим объемом 2,9 миллиарда долларов. На M&A-рынке в СНГ ВТБ Капитал занял около 31% рынка, выступив консультантом шести транзакций общим объемом 2,9 миллиарда долларов.

"В первом полугодии 2017 года успешно реализованные сделки ВТБ Капитал на рынках ECM и DCM, а также в сфере M&A, позволили нам в очередной раз возглавить рэнкинги Dealogic. У нас солидный pipeline транзакций до конца года, мы видим, что спрос клиентов на наши услуги растет, поэтому мы рассчитываем, что сможем сохранить лидирующие позиции на инвестиционно-банковском рынке в России и за рубежом", — сказал генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий, чей комментарий приводится в пресс-релизе.