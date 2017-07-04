Путин заявил, что российско-китайский товарооборот продолжает расти

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти, между странами достигнуты важные договоренности по наращиванию связей в самых разных областях, заявил российский президент Владимир Путин во вторник по итогам российско-китайских переговоров.

"В ходе состоявшихся бесед мы рассмотрели весь спектр вопросов российско-китайских отношений и достигли важных договоренностей по дальнейшему наращиванию двухсторонних связей в самых разных областях. Углубленно обсудили тематику экономического взаимодействия", — сказал Путин.

"Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти. В 2016 году его объем увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)", — сообщил российский президент.