Европарламент проголосовал за предоставление Молдавии 100 миллионов евро

КИШИНЕВ, 4 июл – РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за выделение Молдавии макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

"Европейский парламент сегодня утвердил большинством голосов предоставление Молдавии макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро", — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в кабмине, из общей суммы 40 миллионов евро Молдавия получит в качестве гранта, а оставшиеся 60 миллионов — как кредит. В пресс-службе правительства добавили, что помощь будет предоставлена в качестве поддержки плана по экономической стабилизации и структурных реформ Молдавии.

"Хочу всех поздравить в связи с решением Европарламента по предоставлению макрофинансовой помощи Молдавии… До получения первого транша мы должны выполнить ряд условий. Предстоит много работы", — заявил во вторник на заседании правительства премьер республики Павел Филип.

За выполнением условий, поставленных перед Молдавией, будут следить Еврокомиссия и Европейская служба внешних дел. На основе выводов экспертов этих европейских структур будет принято решение о выделение первого транша макрофинансовой помощи.

Как подчеркнули в правительстве, среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.