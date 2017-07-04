Китайская CGGC смонтирует криогенные установки для "Амурского ГПЗ"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. АО "НИПИГАЗпереработка" (управляет строительством Амурского ГПЗ) и китайская China Gezhouba Group Corporation (CGGC) подписали контракт на строительство и монтаж установок по криогенному разделению газа Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), говорится в сообщении "Газпрома".

"Сегодня в Москве в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера между АО "НИПИГАЗпереработка" и China Gezhouba Group Corporation (CGGC) подписан контракт на выполнение китайской компанией строительных работ и монтажа установок по криогенному разделению газа Амурского газоперерабатывающего завода (поставщик установок — немецкая компания Linde)", — говорится в сообщении.

"Согласно контракту, CGGC является подрядчиком проведения указанных работ. В качестве основного субподрядчика будет привлечена российская строительная компания", — говорится в сообщении.

Строительство Амурского ГПЗ в районе города Свободный Амурской области началось в октябре 2015 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. ГПЗ будет крупнейшим в мире производителем гелия. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках реализации Восточной газовой программы.