Резервный фонд России в июне вырос на 5,9%

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Резервный фонд РФ за июнь увеличился в рублях на 5,9%, до 987,27 миллиарда рублей, в долларах вырос на 1%, до 16,7 миллиарда долларов, сообщил во вторник Минфин.

При этом остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 июля, как и на 1 июня, составили: 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

По состоянию на 1 июня объем Резервного фонда составлял 932,7 миллиарда рублей, что было эквивалентно 16,5 миллиарда долларов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 30 июня 2017 года составила 0,004 миллиарда долларов, что эквивалентно 0,22 миллиарда рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 июня 2017 года составила 15,14 миллиарда рублей.