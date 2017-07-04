Зависимость Германии от российского газа будет расти, пишет Bloomberg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Германия не сможет перейти на возобновляемые источники энергии без российского газа, пишет агентство Bloomberg.

Германия ставит перед собой несколько целей в энергетике, отмечает издание. Тактическая — сократить к 2025 году объемы выбросов углекислого газа в атмосферу на 40 процентов по сравнению с уровнями 1990 года. В сентябре после федеральных выборов новое правительство скорее всего представит новую программу по закрытию угольных ТЭС, на которые приходится 40 процентов всей генерации электроэнергии.

Стратегическая цель — перейти на возобновляемые источники энергии (80%) к 2050 году. Но для того, чтобы этот переход был максимально безболезненным, Германии необходим российский газ.

"Кроме России в мире не так много мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа", — считает директор программы исследований природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джонатан Стерн.

По данным консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, около 40 процентов всех поставок газа в Германию приходятся на Россию. Эксперты ожидают, что в 2025 году российский газ займет больше половины немецкого рынка.

Аналитики HSBC Holdings прогнозируют, что в ближайшие пять лет пятая часть всей энергии в стране будет приходиться на газ. По словам зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева, в долгосрочной перспективе Европе понадобятся новые объемы импортного газа от надежных поставщиков, и "Северный поток" — это "спасательный круг" для европейцев.

Другим вариантом для Германии может быть "Северный поток-2", считает глава департамента газовых и нефтяных рынков немецкого Минфина Штефана Ролле. По его словам, газ — "лишь транзитная технология", позволяющая Германии решать свои задачи по климату.

В то же время вокруг расширения "Северного потока" идут горячие споры. На стороне проекта выступает немецкий канцлер Ангела Меркель, против — некоторые европейские союзники Берлина и Вашингтон, планирующий ужесточить санкции против энергетических компаний, работающих с Россией.

"Северному потоку-2" также противостоят люди, живущие неподалеку от Графсвальда (земля Мекленбург-Передняя Померания) — месте будущего входа газопровода в газотранспортную систему Германии. Местные жители направили властям около 160 жалоб, слушания по проекту начнутся 17 июля.