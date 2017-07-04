Египет ожидает полного восстановления туристической отрасли в 2018 году

КАИР, 4 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр туризма Египта Яхья Рашед заявил, что ожидает полного восстановления туристической отрасли в 2018 году.

"Ожидаю полного восстановления в 2017 и 2018 годах. Туризм в Египте начал постепенно восстанавливаться, поток туристов растет, есть сигналы, что скоро отрасль снова станет флагманом нашего экономического развития", — сказал египетский министр в эфире египетского телеканала "ОН-ТВ".

Единый государственный египетский центр статистической информации в понедельник обнародовал данные по числу иностранных туристов в мае 2017 года. Количество посетивших Страну пирамид иностранных гостей увеличилось почти на 33% по сравнению с маем 2016 года: с 432 тысяч до 574 тысяч человек.

Ранее египетские власти сообщали о значительном росте притока иностранных туристов в марте 2017 года — почти на 50% по сравнению с 2016-м. А доходы отрасли за январь-март этого года возросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2016.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Британия не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.