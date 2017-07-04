В России расширили перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В РФ расширился перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь, — теперь убедиться в совершеннолетии покупателя продавец может по его водительским правам или паспорту болельщика (FAN ID). Соответствующий приказ Минпромторга РФ был опубликован 23 июня и вступает в силу 4 июля.

Согласно документу, по FAN ID продавец сможет проверять возраст покупателя до 31 декабря 2018 года.

Таким образом, перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь на территории РФ, увеличился до 14 с 12 удостоверений.

К другим документам относятся паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Паспорт болельщика (FAN ID) является ключевым инструментом системы идентификации болельщиков, направленной на повышение безопасности, а также на обеспечение комфортного и быстрого прохода на стадион. Он представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя. Паспорт болельщика является обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей Кубка конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля, а также чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.