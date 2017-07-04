В России расширили перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В РФ расширился перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь, — теперь убедиться в совершеннолетии покупателя продавец может по его водительским правам или паспорту болельщика (FAN ID). Соответствующий приказ Минпромторга РФ был опубликован 23 июня и вступает в силу 4 июля.
Таким образом, перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь на территории РФ, увеличился до 14 с 12 удостоверений.
К другим документам относятся паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.